Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу
11:20 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.
Нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о закрепления за организациями - собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем.
Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения "будет максимально удобным и простым для людей", пояснил ранее Завальный.
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