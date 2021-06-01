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НОВОСТИ

Китай предоставит экономическую помощь Сирии

11:32 01.06.2021 Источник: Газета.Ru

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил с переизбранием сирийского президента Башара аль-Асада и пообещал предоставить экономическую помощь стране, которая оказалась разрушена войной с терроризмом, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Китай решительно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, окажет посильную помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, в оживлении экономики страны и улучшении жизни населения, будет содействовать тому, чтобы китайско-сирийское сотрудничество поднялось на новую ступень», — указано в сообщении.

Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме отметил традиционно хорошие взаимоотношения Китая и Сирии.

«Я придаю важное значение развитию китайско-сирийских отношений, готов вместе с президентом Асадом продвигать китайско-сирийские отношения, чтобы добиться еще больших успехов», — заявил Си Цзиньпин.  Газета.Ru

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