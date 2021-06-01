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Володин призвал дать оценку распаду СССР и назвать имена предателей страны

12:05 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости дать оценку распаду СССР и назвать имена бывших советских чиновников, предавших страну.

"Да, нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена", - сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты.

Политик намекнул, что бывшая советская элита смогла извлечь экономическую выгоду от развала страны. "Покажите секретарей обкомов, которые бедствуют на пенсии", - призвал он. По его словам, секретари райкомов комсомола "стали владельцами нефтяных компаний".

Председатель Госдумы уверен, что многие проблемы современной России являются следствием распада СССР. "30 [постсоветских] лет, из которых 10 лет - потерянное время, а остальные [годы] - собирание земель, прекращение конфликтов, выплаты долговых обязательств. Это тоже надо признать - выплачивать начали только в 2004 году. Затем санкции, кризисы", - отметил он.

Несмотря на негативные последствия крушения Советского Союза, считает политик, Россия смогла перейти к развитию. "Сейчас те компании, которые ушли в частные руки, стали государственными. И недра принадлежат государству. И социальные стандарты зафиксированы в конституции. <…> Мы прошли с вами очень непростой путь становления новой России", - заключил Володин.

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