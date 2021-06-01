Мень подал заявление об отставке с должности аудитора Счетной палаты

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Михаил Мень подал заявление о досрочном освобождении его от должности аудитора Счетной палаты РФ, сообщил во вторник полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев.

"Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин", - зачитал Муравьев представление президента на заседании профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Комитет поддержал досрочное освобождение Меня от должности аудитора. Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 2 июня.