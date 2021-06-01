Лидер запрещенного в РФ меджлиса крымских татар Чубаров заочно осужден на 6 лет колонии
12:32 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Крыма заочно приговорил к 6 годам годам колонии общего режима и штрафу председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, организовавшего беспорядки в 2014 году.
"Суд приговорил Чубарова Рефата Абдурахмановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ, с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ - к штрафу в размере 200 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно- хозяйственных полномочий сроком на 1 год, по ч. 1 ст. 280.1 - к 200 часам обязательных работ с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно- хозяйственных полномочий сроком на 1 год", - сказал судья, оглашая приговор.
Решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 г. общественное объединение "Меджлис крымско- татарского народа" признано экстремистским. Его деятельность на территории РФ запрещена.
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