Минск рассчитывает покупать в 2022 г. газ не дороже, чем в нынешнем - Лукашенко
13:05 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия рассчитывает покупать в России природный газ по цене не выше уровня нынешнего года. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.
"Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент [России Владимир Путин] мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года", - сказал Лукашенко, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".
Белоруссия покупает в России в этом году газ по цене $128,5 за одну тысячу кубометров.
НОВОСТИ
- 13:05 31.05.2021
- В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
- 14:06 30.05.2021
- Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления
- 11:32 28.05.2021
- Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
- 19:20 27.05.2021
- Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин
- 21:23 26.05.2021
- "Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
- 18:50 26.05.2021
- Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
- 13:00 26.05.2021
- Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
- 16:12 25.05.2021
- Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
- 14:32 25.05.2021
- Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины
- 18:00 24.05.2021
- МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать