Цена нефти марки Brent достигла $71 за баррель
13:20 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 г. на лондонской бирже ICE выросла на 2,42%, до $71 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
К 12:15 мск цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $70,72 за баррель, что на 2,02% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В последний раз цена Brent достигала $71 за баррель 8 марта текущего года.
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