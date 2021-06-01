Цена нефти марки Brent достигла $71 за баррель

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 г. на лондонской бирже ICE выросла на 2,42%, до $71 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.

К 12:15 мск цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $70,72 за баррель, что на 2,02% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent достигала $71 за баррель 8 марта текущего года.