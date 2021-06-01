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Инвестиции в строительство "Пакистанского потока" оцениваются в $1,5-2 млрд - Минэнерго РФ

13:32 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инвестиции в строительство "Пакистанского потока" оцениваются в 1,5-2 млрд долларов. Российские компании могут взять на себя 25% от этой суммы, сообщил журналистам в кулуарах выставки "Уголь и майнинг" заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"[Общая сумма], я думаю это будет 1,5-2 млрд долларов <...>. Сейчас говорится, что у пакистанской стороны есть средства, чтобы обеспечить порядка 75% финансирования строительства этого газопровода. Если это будет получаться, российские компании возьмут на себя оставшиеся 25%, если не будет, то они будут договариваться внутри себя, поскольку они все участники этого проекта", - сказал Яновский.

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