РФ постепенно выходит из сложной эпидситуации, но опасности пандемии сохраняются - Путин
14:12 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Россия выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса. Однако, по его мнению, эпидемиологические риски еще остаются.
"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог еще по этому поводу достаточно", - сказал глава государства в начале встречи с семьями, награжденными орденами "Родительская слава".
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