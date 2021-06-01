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Зеленский заявил, что ожидал от Германии большей помощи для Украины

14:32 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Германии и ее канцлеру Ангеле Меркель за помощь и содействие Украине, при этом отмечает, что эта помощь может быть больше, в том числе оборонительным оружием.

"Ангела Меркель многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в "нормандском формате". Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают - я не знаю", - сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.

Комментируя решение правительства Германии отвергнуть инициативу лидера немецкой партии "Зеленых" Роберта Хабека помочь Украине оборонительным оружием, президент Украины сказал, что благодарен Хабеку за эту его инициативу, подчеркнув, что "не просил его это делать".

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