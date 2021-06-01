Минцифры может ввести ограничение на использование нероссийских базовых станций LTE
15:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минцифры для повышения спроса на российскую микроэлектронику может ввести ограничение на установку нероссийских базовых станций LTE на сетях связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Но сейчас наш главный вопрос - как нам аккуратно стимулировать спрос [на российскую микроэлектронику]? И здесь мы рассматриваем две истории. Понятно, что мы в каких- то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции - мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьезная вещь", - сказал он.
В пресс-службе Минцифры пояснили ТАСС, что сейчас министерство рассматривает возможность и обсуждает с операторами, что при выделении или продлении решений о выделении полос радиочастот для развития и построения сетей стандарта LTE и LTE-Advanced будет предусмотрено использование операторами связи только российского телекоммуникационного оборудования, включенного в реестр российской электронной продукции. Также должна быть предусмотрена совместимость с ним другого оборудования, которое используется при предоставлении услуг связи. Планируется поэтапное внедрение использование российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced.
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