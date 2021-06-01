0
0
49
НОВОСТИ

Жириновский считает, что детство нужно продлить до 30 лет

15:12 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил считать детским возраст до 30 лет.

"Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", - обратился он к депутатам на пленарном заседании Госдумы в Международный день защиты детей.

Старшим поколением Жириновский предложил считать тех, кому за 70. "А среднее [поколение] - самое золотое. Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда", - заключил он.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 01.06.2021
Многодетные семьи - основа будущего России, уверен Путин
0
33
15:00 01.06.2021
Минцифры может ввести ограничение на использование нероссийских базовых станций LTE
0
87
14:32 01.06.2021
Зеленский заявил, что ожидал от Германии большей помощи для Украины
0
167
14:12 01.06.2021
РФ постепенно выходит из сложной эпидситуации, но опасности пандемии сохраняются - Путин
0
173
14:00 01.06.2021
США продали 2 млн баррелей нефти с иранского танкера, задержанного в феврале
0
209
13:39 01.06.2021
Петр Толстой призвал региональные власти проконтролировать организацию летнего отдыха детей
0
185
13:32 01.06.2021
Инвестиции в строительство "Пакистанского потока" оцениваются в $1,5-2 млрд - Минэнерго РФ
0
223
13:20 01.06.2021
Цена нефти марки Brent достигла $71 за баррель
0
218
13:05 01.06.2021
Минск рассчитывает покупать в 2022 г. газ не дороже, чем в нынешнем - Лукашенко
0
237
13:00 01.06.2021
Госдума приняла в I чтении законопроект о едином измерителе аудитории в интернете
0
216

Возврат к списку