Многодетные семьи - основа будущего России, уверен Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего страны, продолжения ее тысячелетней истории.

"Семья, в которой много детей, это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - заявил глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Она проходит во вторник по видеосвязи.