0
0
0
НОВОСТИ

Многодетные семьи - основа будущего России, уверен Путин

15:32 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего страны, продолжения ее тысячелетней истории.

"Семья, в которой много детей, это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - заявил глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Она проходит во вторник по видеосвязи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 01.06.2021
Жириновский считает, что детство нужно продлить до 30 лет
0
71
15:00 01.06.2021
Минцифры может ввести ограничение на использование нероссийских базовых станций LTE
0
87
14:32 01.06.2021
Зеленский заявил, что ожидал от Германии большей помощи для Украины
0
167
14:12 01.06.2021
РФ постепенно выходит из сложной эпидситуации, но опасности пандемии сохраняются - Путин
0
173
14:00 01.06.2021
США продали 2 млн баррелей нефти с иранского танкера, задержанного в феврале
0
209
13:39 01.06.2021
Петр Толстой призвал региональные власти проконтролировать организацию летнего отдыха детей
0
185
13:32 01.06.2021
Инвестиции в строительство "Пакистанского потока" оцениваются в $1,5-2 млрд - Минэнерго РФ
0
223
13:20 01.06.2021
Цена нефти марки Brent достигла $71 за баррель
0
218
13:05 01.06.2021
Минск рассчитывает покупать в 2022 г. газ не дороже, чем в нынешнем - Лукашенко
0
237
13:00 01.06.2021
Госдума приняла в I чтении законопроект о едином измерителе аудитории в интернете
0
216

Возврат к списку