Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании IT-гигантов
16:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.
Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний" в РФ, говорится в проекте.
Документом также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.
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