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НОВОСТИ

С 1 сентября в России можно будет получить электронное свидетельство о смерти родственника

16:12 01.06.2021 Источник: Интерфакс

Минздрав России сообщил о возможности с 1 сентября получить электронное свидетельство о смерти родственника.

"В данный момент родственники умершего получают бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. По новому Приказу, с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде, с последующей передачей информации в ЕГИСЗ и направлением для регистрации в ЗАГС", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.

Как сообщается, приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени".

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