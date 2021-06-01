С 1 сентября в России можно будет получить электронное свидетельство о смерти родственника
16:12 01.06.2021 Источник: Интерфакс
Минздрав России сообщил о возможности с 1 сентября получить электронное свидетельство о смерти родственника.
"В данный момент родственники умершего получают бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. По новому Приказу, с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде, с последующей передачей информации в ЕГИСЗ и направлением для регистрации в ЗАГС", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.
Как сообщается, приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени".
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