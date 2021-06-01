Отношения с бывшими республиками СССР являются приоритетом во внешних делах РФ - Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения с бывшими республиками Советского Союза являются одним из приоритетов России во внешних делах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности во вторник.

"Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза", - сказал президент, открывая встречу, которая прошла в режиме видеоконференции. Он предложил участникам совещания "заняться одним из аспектов этой работы".