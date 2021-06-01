Сбер организовал обширную деловую программу на Петербургском международном экономическом форуме

16:19

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме 2-5 июня Сбер, являющийся титульным партнером мероприятия, проведет ряд встреч, подпишет десятки партнерских соглашений, а также представит свою экосистему и сразу несколько собственных высокотехнологичных проектов.

Например, входящая в экосистему Сбера компания SberAutoTech покажет публике прототип электрического беспилотного автомобиля ФЛИП, в брендированной зоне SberPoint можно будет испробовать смарт-дисплей SberPortal и набор для детских приложений с дополненной реальностью Kidsar. Еще одним уникальным экспонатом на форуме будет совместный проект компании «СберЛизинг» и ООО «ПК Транспортные системы» – высокотехнологичный трамвай «Корсар». Это первый в РФ низкопольный двухсекционный трамвай, предназначенный для узкоколейных путей шириной один метр.

Кроме того, на ПМЭФ Сбер предлагает обширную деловую программу. 3 июня в 9:00 первый заместитель председателя правления Лев Хасис проведет сессию «Венчурная экономика развивающихся стран». В 11:00 начнётся сессия «Безопасное развитие экосистем: что лежит в основе?», которую будет модерировать заместитель председателя правления Станислав Кузнецов. А в 16:00 президент, председатель правления Герман Греф проведет сессию «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество». Вечером состоится торжественный приём Сбера. 4 июня стартует с делового завтрака Сбера. В этом году его тема: «Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации», модератором выступит Герман Греф. В 12:00 планируется сессия с участием первого заместителя председателя правления Александра Ведяхина «Art. Creativity. AI», модератором которой будет научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов.