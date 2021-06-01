Минпромторг РФ призывает ретейл повысить закупочные цены на яйцо

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ призывает ретейлеров повысить закупочные цены на куриное яйцо, чтобы не допустить сокращения производства и дефицита на продовольственном рынке. Об этом в ходе "Недели российского ритейла" сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 рублей. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся. Такое счастье, только несчастье для АПК. Сейчас наша задача убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы, и мы не получили дефицит - это опасно", - сказал он, выступая на форуме.