Минпромторг РФ призывает ретейл повысить закупочные цены на яйцо
17:12 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг РФ призывает ретейлеров повысить закупочные цены на куриное яйцо, чтобы не допустить сокращения производства и дефицита на продовольственном рынке. Об этом в ходе "Недели российского ритейла" сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 рублей. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся. Такое счастье, только несчастье для АПК. Сейчас наша задача убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы, и мы не получили дефицит - это опасно", - сказал он, выступая на форуме.
НОВОСТИ
- 17:00 01.06.2021
- Дания не пустит российских болельщиков на матч чемпионата Европы
- 16:32 01.06.2021
- Отношения с бывшими республиками СССР являются приоритетом во внешних делах РФ - Путин
- 16:19 01.06.2021
- Сбер организовал обширную деловую программу на Петербургском международном экономическом форуме
- 16:12 01.06.2021
- С 1 сентября в России можно будет получить электронное свидетельство о смерти родственника
- 16:00 01.06.2021
- Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании IT-гигантов
- 15:32 01.06.2021
- Многодетные семьи - основа будущего России, уверен Путин
- 15:12 01.06.2021
- Жириновский считает, что детство нужно продлить до 30 лет
- 15:00 01.06.2021
- Минцифры может ввести ограничение на использование нероссийских базовых станций LTE
- 14:32 01.06.2021
- Зеленский заявил, что ожидал от Германии большей помощи для Украины
- 14:12 01.06.2021
- РФ постепенно выходит из сложной эпидситуации, но опасности пандемии сохраняются - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать