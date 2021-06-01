«Курганмашзавод» оказал техподдержку в проведении всеармейского конкурса «Суворовский натиск»

18:00

Фото пресс-службы ПАО«Курганмашзавод»



Специалисты ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) при проведении всеармейских игр «Суворовский натиск» оказали техническую поддержку и сопровождение серийных БМП-2 и БМП-3, находящихся на вооружении российской армии.

В военных состязаниях, которые проходили в мае на территории полигона близ Чебаркуля Челябинской области, приняло участие более пятидесяти единиц боевых машин и специальной техники из всех военных округов РФ.

Активное участие в подготовке техники на каждом этапе – на ремонтной базе, в полевых условиях – принимали специалисты ПАО «Курганмашзавод».

Диагностика, консультирование, практическая помощь оказывалась заводчанами в течение месяца до начала и во время проведения «Суворовского натиска». Специалисты Курганмашзавода совместно с экипажами боевых машин проводили полное техническое обслуживание БМП-2 и БМП-3. Кстати, «тройки» впервые вышли на эстафетную трассу всеармейского конкурса и показали высокий класс мобильности и меткости. Вопросы отладки ходовой системы, комплекса вооружения, функционирования шасси отрабатывались специалистами Курганмашзавода оперативно и профессионально.

Фото пресс-службы ПАО«Курганмашзавод»



Общая протяженность финальной дистанции, которую прошли экипажи БМП-2 и БМП-3, составила 54 километра, на протяжении которых они поражали мишени на 9 огневых рубежах, преодолевали 81 естественное и искусственное препятствия, таких как эскарп, минно-взрывное заграждение, курган высотой около 5 метров брод глубиной до 1,5 метров и противотанковый ров. И все это в условиях жары выше 35 градусов и низкой видимости из-за пыли.

Команда-победитель «Суворовского натиска» - экипаж БМП-2 Центрального военного округа прошла трассу в 54 километра с результатом 1 час 58 минут и опередила соперников почти на пять минут.

«Суворовский натиск» - это не только показ боевой готовности мотострелковых подразделений разных военных округов, - отмечает Петр Тюков, исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод», – но и демонстрация тактико-технических возможностей наших боевых машин БМП-2 и БМП-3. Сегодня мы поставляем Российской армии в рамках государственного оборонного заказа БМП-3, но по-прежнему много в войсковых соединениях и БМП-2, которые надежно служат, обеспечивая боеготовность войск. Мы гордимся нашим сотрудничеством с Министерством обороны РФ, поскольку помогаем делать наши Вооруженные Силы еще могущественнее и сильнее.