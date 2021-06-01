0
0
69
НОВОСТИ

ВОЗ одобрила китайскую вакцину от COVID-19 для экстренного применения

18:20 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac ("Синовак") для экстренного применения в мире. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в сообщении.

Эта вакцина производится фармацевтической компанией Sinovac, расположенной в Пекине. "Мир отчаянно нуждается в многочисленных вакцинах против COVID-19, чтобы решать огромную проблему отсутствия равенства в доступе [к препаратам для иммунизации] в мире, - заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. - Мы призываем производителей участвовать в механизме COVAX ("Ковакс"), делиться своими ноу-хау и данными, содействовать установлению контроля над пандемией".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 01.06.2021
В Словакии открыли онлайн регистрацию на прививку "Спутником V"
0
14
18:32 01.06.2021
Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Д.Рогачева
0
34
18:19 01.06.2021
Олег Леонов в День защиты детей пригласил родителей присоединиться к флэшмобу #ПроверьШколу
0
58
18:05 01.06.2021
Депутат Роман Романенко отмечает важность законопроекта об использовании QR-кодов на памятниках ВОВ
0
83
18:00 01.06.2021
«Курганмашзавод» оказал техподдержку в проведении всеармейского конкурса «Суворовский натиск»
0
99
17:40 01.06.2021
Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину - Песков
0
140
17:12 01.06.2021
Минпромторг РФ призывает ретейл повысить закупочные цены на яйцо
0
165
17:00 01.06.2021
Дания не пустит российских болельщиков на матч чемпионата Европы
0
222
16:32 01.06.2021
Отношения с бывшими республиками СССР являются приоритетом во внешних делах РФ - Путин
0
244
16:19 01.06.2021
Сбер организовал обширную деловую программу на Петербургском международном экономическом форуме
0
231

Возврат к списку