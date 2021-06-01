ВОЗ одобрила китайскую вакцину от COVID-19 для экстренного применения
18:20 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac ("Синовак") для экстренного применения в мире. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.
"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в сообщении.
Эта вакцина производится фармацевтической компанией Sinovac, расположенной в Пекине. "Мир отчаянно нуждается в многочисленных вакцинах против COVID-19, чтобы решать огромную проблему отсутствия равенства в доступе [к препаратам для иммунизации] в мире, - заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. - Мы призываем производителей участвовать в механизме COVAX ("Ковакс"), делиться своими ноу-хау и данными, содействовать установлению контроля над пандемией".
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