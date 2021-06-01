В Словакии открыли онлайн регистрацию на прививку "Спутником V"
18:40 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Словакии начали онлайн регистрацию жителей республики, желающих привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский.
"В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной "Спутник V". Она проводится на сайте korona.gov.sk", - привело его слова во вторник Словацкое телевидение.
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