Главы МИД стран БРИКС выступили за реформирование ООН

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) выразили общую точку зрения, что международные проблемы должны решаться посредством реформирования ООН, ее главных органов и других многосторонних институтов. Об этом говорится в заявлении об укреплении и реформировании многосторонней системы международных отношений, распространенном во вторник по итогам встречи министров иностранных дел "пятерки".

"Министры признали, что нынешние взаимосвязанные международные проблемы должны решаться посредством активизации и реформирования многосторонней системы, особенно Организации Объединенных Наций и ее главных органов, а также других многосторонних учреждений, таких, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в целях укрепления потенциала для эффективного решения разнообразных проблем нашего времени и адаптации их к реалиям XXI века", - отмечается в заявлении.

По мнению участников встречи, реформа многосторонней системы должна сделать инструменты глобального управления более инклюзивными и репрезентативными, "чтобы содействовать более широкому и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений".