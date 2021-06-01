0
0
0
НОВОСТИ

Власти ФРГ ожидают, что экономика страны восстановится к концу года

20:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская экономика, пострадавшая от воздействия пандемии коронавируса, восстановится к концу года. Об этом заявил во вторник журналистам в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"К концу года германская экономика вернется к состоянию, которое было до пандемии", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 01.06.2021
Главы МИД стран БРИКС выступили за реформирование ООН
0
108
19:01 01.06.2021
Сбер протестирует родителей на знание правил интернет-безопасности
0
143
18:47 01.06.2021
Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены
0
160
18:40 01.06.2021
В Словакии открыли онлайн регистрацию на прививку "Спутником V"
0
158
18:32 01.06.2021
Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Д.Рогачева
0
167
18:20 01.06.2021
ВОЗ одобрила китайскую вакцину от COVID-19 для экстренного применения
0
209
18:19 01.06.2021
Олег Леонов в День защиты детей пригласил родителей присоединиться к флэшмобу #ПроверьШколу
0
178
18:05 01.06.2021
Депутат Роман Романенко отмечает важность законопроекта об использовании QR-кодов на памятниках ВОВ
0
182
18:00 01.06.2021
«Курганмашзавод» оказал техподдержку в проведении всеармейского конкурса «Суворовский натиск»
0
202
17:40 01.06.2021
Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину - Песков
0
288

Возврат к списку