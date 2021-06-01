Власти ФРГ ожидают, что экономика страны восстановится к концу года

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская экономика, пострадавшая от воздействия пандемии коронавируса, восстановится к концу года. Об этом заявил во вторник журналистам в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"К концу года германская экономика вернется к состоянию, которое было до пандемии", - сказал он.