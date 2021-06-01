Хакерская атака не помешает встрече Путина и Байдена - Белый дом

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не собирается отказываться от планов проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в связи с новой кибератакой на крупную американскую компанию, ответственность за которую, по мнению Соединенных Штатов, могут нести находящиеся в России хакеры. Это подтвердила во вторник на брифинге для журналистов заместитель пресс- секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", - заявила представитель Белого дома.