Хакерская атака не помешает встрече Путина и Байдена - Белый дом
20:40 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон не собирается отказываться от планов проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в связи с новой кибератакой на крупную американскую компанию, ответственность за которую, по мнению Соединенных Штатов, могут нести находящиеся в России хакеры. Это подтвердила во вторник на брифинге для журналистов заместитель пресс- секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", - заявила представитель Белого дома.
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