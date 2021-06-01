Тарифы на топливо для самолетов в аэропортах будет регулировать ФАС
21:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила приказ, согласно которому ведомство будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компании (ТЗК) работающих в аэропортах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФАС.
Такая мера позволит создать условия для конкуренции на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованное увеличение тарифов на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний, считают в ФАС.
"Необходимость этого показала совместная проверка ФАС России с территориальными управлениями и прокуратурой. Выяснилось, что ряд топливно-заправочных компаний, обладающих признаками естественных монополий, устанавливает тарифы на свои услуги самостоятельно, что нарушает действующее законодательство", - отметили в ведомстве.
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