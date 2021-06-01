0
0
100
НОВОСТИ

Тарифы на топливо для самолетов в аэропортах будет регулировать ФАС

21:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила приказ, согласно которому ведомство будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компании (ТЗК) работающих в аэропортах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФАС.

Такая мера позволит создать условия для конкуренции на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованное увеличение тарифов на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний, считают в ФАС.

"Необходимость этого показала совместная проверка ФАС России с территориальными управлениями и прокуратурой. Выяснилось, что ряд топливно-заправочных компаний, обладающих признаками естественных монополий, устанавливает тарифы на свои услуги самостоятельно, что нарушает действующее законодательство", - отметили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 01.06.2021
Хакерская атака не помешает встрече Путина и Байдена - Белый дом
0
143
20:00 01.06.2021
Власти ФРГ ожидают, что экономика страны восстановится к концу года
0
171
19:30 01.06.2021
Главы МИД стран БРИКС выступили за реформирование ООН
0
248
19:01 01.06.2021
Сбер протестирует родителей на знание правил интернет-безопасности
0
214
18:47 01.06.2021
Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены
0
239
18:40 01.06.2021
В Словакии открыли онлайн регистрацию на прививку "Спутником V"
0
240
18:32 01.06.2021
Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Д.Рогачева
0
235
18:20 01.06.2021
ВОЗ одобрила китайскую вакцину от COVID-19 для экстренного применения
0
289
18:19 01.06.2021
Олег Леонов в День защиты детей пригласил родителей присоединиться к флэшмобу #ПроверьШколу
0
247
18:05 01.06.2021
Депутат Роман Романенко отмечает важность законопроекта об использовании QR-кодов на памятниках ВОВ
0
239

Возврат к списку