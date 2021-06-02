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Пентагон изучает ситуацию с вероятной утечкой данных о ядерном оружии США в Европе

23:30 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США расследуют возможную утечку информации об американском тактическом ядерном оружии (ТЯО) в Европе. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс- секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он комментировал публикацию интернет-портала Bellingcat ("Беллингкэт") о применении американскими военнослужащими в Европе, охраняющими ядерные вооружения США, обучающего приложения, которое использует карточки. Эти карточки содержали, как утверждает Bellingcat, в том числе секретную информацию. Между тем доступ к ним не был ограничен, и в публикации указывалось, что в силу этого можно было через интернет ознакомиться даже с теми обучающими карточками военнослужащих США, которые содержали сведения о местоположении видеокамер наблюдения на базах в Европе, на которых хранится американское ТЯО, и тому подобные данные.

"Скажу, что Министерство ВВС [США] расследует, можно ли было обнародовать информацию, которой обменивались через карточки обучающего приложения", - заявил Кирби. Министр ВВС США не является членом президентского кабинета. Занимающее этот пост гражданское лицо подчиняется министру обороны США.

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