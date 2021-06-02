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НОВОСТИ

Три российских телеканала исключили из списка разрешенных к распространению в Белоруссии

09:32 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство информации Белоруссии приняло решение о прекращении трансляции в республике трех российских телеканалов. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: "Киномикс", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в выдаче разрешений на вещание телеканалы "Киномикс" и "Телеканал КХЛ" на очередной период было отказано в связи с выявленными в представленных материалах фактов нарушения закона "О рекламе", а телеканал "Русская ночь" не обращался за получением нового разрешения.

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