Российских хакеров заподозрили в новой атаке на США

10:00 Источник: Эхо Москвы

Вашингтон подозревает российских хакеров в новой атаке на США. На этот раз на мясоперерабатывающие заводы крупнейшего американского поставщика. Взлом осуществлен менее чем через месяц после того, как из строя был выведен трубопровод Colonial Pipeline, и за две недели до двухсторонней встречи президентов США и России в Женеве.

Атака на крупнейшего переработчика мяса в США компанию JBS была совершена в воскресенье — из строя были выведены пять мясоперерабатывающих заводов, которые обеспечивают четверть национальных поставок говядины и 20 процентов свинины. О взломе компания немедленно сообщила в Белый Дом, и спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер рассказала об атаке во вторник. Выведя из строя заводы, хакеры потребовали выкуп — так же, как это было с атакой на Colonial Pipeline в мае, которая привела к перебоям с бензином и росту цен в 18 штатов Юга и Восточного побережья. По словам Жан-Пьер, за атакой на JBS стоят, по всей видимости, российские хакеры.

Меньше недели назад хакеры из группировки Nobelium, связанной со Службой Внешней Разведки России, — те же, что стояли за масштабной атакой на SolarWind, взломали системы американского федерального агентства международного развития и украли данные организаций, с которыми оно сотрудничает — в основном, правозащитными, которые постоянно критикуют Кремль на нарушение прав человека. Тогда Белый Дом заявил, что отменять саммит Джо Байдена и Владимира Путина не станет. Сейчас Белый дом заявляет, что находится в прямом взаимодействии с российским правительством в связи с хакерской атакой на JBS.

Компания JBS пообещала запустить большую часть из подвергшихся хакерской атаке заводов уже сегодня и минимизировать перебои с поставками мяса. Эхо Москвы