0
0
142
НОВОСТИ

Евросоюз потребовал немедленно освободить Андрея Пивоварова

10:05 02.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз потребовал немедленно освободить бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. «Этот случай не является изолированным инцидентом, но подтверждает непрерывную тенденцию сокращения пространства для гражданского общества, оппозиции и несогласных голосов, а также для независимых средств массовой информации в Российской Федерации», — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. ЕС также вновь призывает российские власти отменить закон о «нежелательных организациях».

31 мая бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулкове Санкт-Петербурга. Его допросили в качестве подозреваемого из-за сотрудничества с нежелательной организацией, а в его петербургской квартире прошел обыск. Затем Пивоварова доставили в Краснодар, поскольку дело было возбуждено там. При чем его возбудили уже после того, как «Открытая Россия» объявила о ликвидации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:20 02.06.2021
Совфед досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты
0
31
11:05 02.06.2021
Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами с 1 сентября - кабмин
0
64
11:00 02.06.2021
Совфед единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу
0
72
10:32 02.06.2021
Откладывают деньги только 25% россиян - исследование
0
109
10:20 02.06.2021
В Москве в пилотном режиме запустили новую информационную систему для бизнеса — Сергунина
0
143
10:20 02.06.2021
Трамп уверен в восстановлении президентских полномочий до августа - СМИ
0
156
10:09 02.06.2021
Большинство московских школ дает качественное образование – Собянин
0
155
10:00 02.06.2021
Российских хакеров заподозрили в новой атаке на США
0
138
09:32 02.06.2021
Три российских телеканала исключили из списка разрешенных к распространению в Белоруссии
0
199
09:20 02.06.2021
В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
0
250

Возврат к списку