Евросоюз потребовал немедленно освободить Андрея Пивоварова
10:05 02.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Евросоюз потребовал немедленно освободить бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. «Этот случай не является изолированным инцидентом, но подтверждает непрерывную тенденцию сокращения пространства для гражданского общества, оппозиции и несогласных голосов, а также для независимых средств массовой информации в Российской Федерации», — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. ЕС также вновь призывает российские власти отменить закон о «нежелательных организациях».
31 мая бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулкове Санкт-Петербурга. Его допросили в качестве подозреваемого из-за сотрудничества с нежелательной организацией, а в его петербургской квартире прошел обыск. Затем Пивоварова доставили в Краснодар, поскольку дело было возбуждено там. При чем его возбудили уже после того, как «Открытая Россия» объявила о ликвидации.
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