Откладывают деньги только 25% россиян - исследование

10:32 Источник: Известия

Каждый четвертый обладатель сбережений в России держит в качестве отложенной суммы 50–100 тыс. рублей, а каждый шестой — свыше 500 тыс. Об этом говорится в опросе страховой компании «Росгосстрах жизнь», который есть в распоряжении «Известий». Большая часть россиян с накоплениями откладывают деньги без конкретных планов, «на всякий случай», но среди конкретных целей наиболее популярные — недвижимость, автомобиль, образование детей. При этом доля людей, сберегающих деньги, с начала 2021 года сократилась почти в два раза. В ЦБ заявили, что лучше всего держать сбережения на депозитах и в ОФЗ, а эксперты посоветовали приберечь не менее трех месячных доходов.

Привычка откладывать деньги по состоянию на май 2021 года осталась только у 25% россиян — это в 1,6 раза меньше, чем было в феврале 2021 года, когда их доля составляла 40%. Впрочем, каждый пятый гражданин планирует начать формировать сбережения в будущем, говорится в опросе.