0
0
111
НОВОСТИ

Откладывают деньги только 25% россиян - исследование

10:32 02.06.2021 Источник: Известия

Каждый четвертый обладатель сбережений в России держит в качестве отложенной суммы 50–100 тыс. рублей, а каждый шестой — свыше 500 тыс. Об этом говорится в опросе страховой компании «Росгосстрах жизнь», который есть в распоряжении «Известий». Большая часть россиян с накоплениями откладывают деньги без конкретных планов, «на всякий случай», но среди конкретных целей наиболее популярные — недвижимость, автомобиль, образование детей. При этом доля людей, сберегающих деньги, с начала 2021 года сократилась почти в два раза. В ЦБ заявили, что лучше всего держать сбережения на депозитах и в ОФЗ, а эксперты посоветовали приберечь не менее трех месячных доходов.

Привычка откладывать деньги по состоянию на май 2021 года осталась только у 25% россиян — это в 1,6 раза меньше, чем было в феврале 2021 года, когда их доля составляла 40%. Впрочем, каждый пятый гражданин планирует начать формировать сбережения в будущем, говорится в опросе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:20 02.06.2021
Совфед досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты
0
31
11:05 02.06.2021
Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами с 1 сентября - кабмин
0
64
11:00 02.06.2021
Совфед единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу
0
72
10:20 02.06.2021
В Москве в пилотном режиме запустили новую информационную систему для бизнеса — Сергунина
0
143
10:20 02.06.2021
Трамп уверен в восстановлении президентских полномочий до августа - СМИ
0
156
10:09 02.06.2021
Большинство московских школ дает качественное образование – Собянин
0
155
10:05 02.06.2021
Евросоюз потребовал немедленно освободить Андрея Пивоварова
0
141
10:00 02.06.2021
Российских хакеров заподозрили в новой атаке на США
0
138
09:32 02.06.2021
Три российских телеканала исключили из списка разрешенных к распространению в Белоруссии
0
199
09:20 02.06.2021
В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
0
250

Возврат к списку