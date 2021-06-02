Совфед единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). За одобрение документа сенаторы проголосовали единогласно - 152 человека.

19 мая Госдума единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Изначально планировалось, что Совет Федерации также рассмотрит документ на своем заседании 19 мая, однако рассмотрение денонсации было перенесено на 2 июня.