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НОВОСТИ

Совфед единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

11:00 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). За одобрение документа сенаторы проголосовали единогласно - 152 человека.

19 мая Госдума единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Изначально планировалось, что Совет Федерации также рассмотрит документ на своем заседании 19 мая, однако рассмотрение денонсации было перенесено на 2 июня.

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