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Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года - Рособрнадзор

12:00 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.

"С 1 марта 2022 года аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Рособрнадзора Светланы Кочетовой. Об этом она заявила на заседании общественного совета при ведомстве.

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