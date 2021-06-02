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РФ изучает решение Судана о пересмотре соглашения по морской базе - МИД

12:05 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва изучает решение Судана о пересмотре соглашения с Россией по морской базе. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Да, решение изучаем", - сказал дипломат.

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