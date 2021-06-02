Выселение из домов из-за долгов грозит сотням тысяч британских семейств
12:20 02.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Полумиллиону британцев грозит выселение из домов из-за долгов. Как пишет The Guardian, около 450 тысяч семей в королевстве просрочили выплаты по аренде.
Ещё около 400 тысяч домохозяйств могут лишиться жилья после получения уведомлений о выселении.
По действующим нормам, уведомить жильцов о необходимости покинуть дом должны за четыре месяца, однако те, кто уже задолжал выплаты за этот период, должны выехать в течение 30 дней.
Правительство ранее направило 180 миллионов фунтов на поддержку арендаторов, столкнувшихся с нехваткой денег. В Великобритании действует мораторий на выселение, но в Англии он закончился накануне, в Уэльсе истекает 30 июня, а в Шотландии — 30 сентября. Говорит Москва
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