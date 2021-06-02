РФ пока не рассматривает изменение списка недружественных стран - Рябков
12:32 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия пока не готова обсуждать вопрос изменения списка недружественных стран. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не относимся к перечню, который одобрен соответствующим распоряжением правительства, как к конъюнктурному моменту и средству разогрева ситуации. Это юридический акт. Это платформа для реализации определенных решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому разговаривать, рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим, - эти сигналы меняются, они идут потоком", - сказал он.
"Не нужно думать, что в отношении этого списка готовятся какие-то дополнительные решения. Все-таки слишком серьезный вопрос. И очень тяжелая ситуация сложилась в наших отношениях с США и Чешской Республикой, что и побудило создать такой инструмент. Но мы не готовы сейчас обсуждать даже в первом приближении, когда возможны изменения, возможны ли они в принципе в этом списке", - добавил Рябков.
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