Японский суд задержал судно "Амур" в качестве залога пострадавшей стороне - Киодо

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд города Асахикава на севере Японии задержал в качестве залога пострадавшей стороне российское судно "Амур", которое 26 мая столкнулось с японской рыболовной шхуной. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.

По его данным, судно было задержано, чтобы не допустить возвращения "Амура" в Россию, что, как полагают в суде, осложнило бы переговоры по выплате компенсации японской стороне.