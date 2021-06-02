Ицхак Герцог избран 11-м президентом Израиля

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог избран в среду 11-м президентом еврейского государства, сообщил в ходе пленарного заседания Кнессета (парламента) спикер палаты Ярив Левин. Трансляцию из зала заседаний ведет израильский парламентский телеканал.

Государственное израильское радио "Кан" сообщает, что за Герцога проголосовали в первом туре 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61. Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в конце первой декады июля.