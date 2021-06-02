Объекты "Северного потока - 2" в РФ на следующей неделе заработают в тест-режиме

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты "Северного потока - 2" в Ленинградской области со следующей недели начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в ФРГ. Об этом журналистам в среду заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам участия в пленарном заседании бизнес-форума "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании".

"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", - сказал Дрозденко по итогам участия в бизнес-форуме, который проходит в рамках деловой программы стартового дня Петербургского международного экономического форума.