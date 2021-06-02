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НОВОСТИ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн

14:00 02.06.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 171 млн 51 тыс. 486, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 565 тыс. 104 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено 33 млн 287 тыс. 249 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 595 тыс. 211.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 млн 307 тыс. 832, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 335 тыс. 102.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 624 тыс. 480 заболевших, из них умерло 465 тыс. 199 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 458,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 834 человек, Индии - 241, Бразилии - 2 тыс. 175.

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