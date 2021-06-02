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Сербия не будет вводить санкции против России - спикер сербского парламента

14:32 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия считает Россию партнером и другом и не собирается вводить антироссийские санкции. Об этом заявил в среду спикер Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, выступая перед депутатами Госдумы в Москве.

"Сербия не будет вводить санкции против своего великого партнера и друга - России. Мы сами сталкивались с таким видом действий и знаем, насколько он несправедлив и неэффективен. <...> Россия является одной из наших опор в современном мире", - заявил Дачич.

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