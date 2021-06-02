Банкам запретят ставить "галочки" о согласии с допуслугами в кредитных договорах
15:12 02.06.2021 Источник: Интерфакс
Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает банкам при заключении договоров потребительского кредитования и предоставлении дополнительных услуг по ним проставлять за заемщика типографские знаки (в виде "галочек" или иных обозначений) о согласии с условиями.
Документ (N843962-7) был внесен в парламент группой депутатов от фракции "Единая Россия" в июне 2020 г.
Поправки вносятся в закон о потребительском кредите. Статья, которая регулирует заключение кредитных договоров, дополняется уточнением, что банк не может проставлять в договоре заранее отметок о согласии заемщика на оказание ему по договору потребительского кредита дополнительных услуг. "Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается", - говорится в принятом законе.
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