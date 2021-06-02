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В Новой Каледонии вновь проведут референдум о независимости

15:32 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый референдум по вопросу независимости Новой Каледонии состоится 12 декабря 2021 года. Об этом сообщил в среду министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню на брифинге по итогам заседания Совета министров.

"Мы считаем, что общие интересы требуют того, чтобы референдум был проведен как можно скорее. Правительство организует его 12 декабря 2021 года", - сказал министр.

В апреле сторонники независимости Новой Каледонии обратились к центральным властям Франции с требованием провести третий по счету референдум о самоопределении. Предыдущий референдум был проведен 4 октября 2020 года. Тогда после обработки 100% бюллетеней противники независимости Новой Каледонии набрали 53,26% голосов.

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