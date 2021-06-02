«РМ Рейл» и ММК расширяют сотрудничество

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И.о. председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров провел рабочую встречу с представителями компании «РМ Рейл», ведущего производителя грузового подвижного состава в стране, и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На встрече речь шла о расширении сотрудничества компаний и стабильном обеспечении предприятий «РМ Рейл» металлопрокатом.

Владимир Сидоров отметил, что «РМ Рейл» играет значимую роль в экономике республики: «РМ Рейл» – визитная карточка промышленной отрасли Мордовии. На его долю приходится 35% производимой в регионе продукции».

«Приятно, что коллеги приняли приглашение и увидели, как продукт ММК участвует в изготовлении наших вагонов, оборудования для нефтехимии и получает законченную форму перед тем, как попасть в руки потребителя, – отметил президент АО «РМ Рейл Холдинг» Константин Данилов. – Получился хороший, четкий диалог. Мы понимаем, насколько важна ритмичная работа в реализации наших проектов, но при этом надеемся, что сотрудничество не ограничится только лишь обеспечением производства, а перерастет в совместное научно-техническое творчество».

ММК является стратегическим партнером «РМ Рейл». В 2020 году металлурги поставили в адрес компании полный объем проката, необходимый для выполнения плана производства, сообщает пресс-служба «РМ Рейл». Действующий контракт предусматривает бесперебойное снабжение «Рузхиммаша», системообразующего предприятия Мордовии и одного из лидеров отечественного машиностроения. Взаимодействие сторон в рамках этого договора стало основной темой совещания.

«Мы очень рады предоставленной возможности побывать на ключевых производственных площадках наших стратегических партнеров в Мордовии. Состоявшийся обмен мнениями и актуальной информацией позволит ММК оказывать нашим заказчикам еще более качественный сервис и еще более оперативно реагировать на растущие запросы партнеров, работающих в таком металлоемком и наукоемком индустриальном сегменте», – рассказал заместитель генерального директора по продажам ПАО «ММК» Сергей Ушаков.

Участники встречи обсудили вопросы качества и расширение сотрудничества в области научно-производственной деятельности. В частности, говорилось о разработке новых марок стали, что позволит «РМ Рейл» освоить выпуск целой серии высокотехнологичных моделей вагонов. Кроме того, в рамках визита представители ММК познакомились с производственными возможностями «Рузхиммаша».