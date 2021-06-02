0
0
11
НОВОСТИ

США и ФРГ требуют, чтобы Сербия признала независимость Косова - Вучич

16:00 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки и Германия требуют от Сербии признания независимости самопровозглашенного Косова. Об этом заявил в среду журналистам президент Сербии Александар Вучич, выступая на совместной пресс-конференции в Белграде с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

"Люди должны знать, что Америка, Германия, крупнейшие силы мира, западные силы, требуют, чтобы Сербия признала Косово, так или иначе", - заявил Вучич.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:01 02.06.2021
Роман Романенко рассказал о сложностях работы в открытом космосе
0
29
15:32 02.06.2021
В Новой Каледонии вновь проведут референдум о независимости
0
91
15:27 02.06.2021
«РМ Рейл» и ММК расширяют сотрудничество
0
92
15:12 02.06.2021
Банкам запретят ставить "галочки" о согласии с допуслугами в кредитных договорах
0
114
15:00 02.06.2021
РФ вошла в десятку стран - лидеров по темпам роста цен на жилую недвижимость - доклад
0
128
14:32 02.06.2021
Сербия не будет вводить санкции против России - спикер сербского парламента
0
177
14:12 02.06.2021
Игровые платформы в РФ предлагают обязать хранить сообщения пользователей
0
206
14:00 02.06.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн
0
204
13:32 02.06.2021
Объекты "Северного потока - 2" в РФ на следующей неделе заработают в тест-режиме
0
254
13:20 02.06.2021
Ицхак Герцог избран 11-м президентом Израиля
0
246

Возврат к списку