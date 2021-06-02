США и ФРГ требуют, чтобы Сербия признала независимость Косова - Вучич

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки и Германия требуют от Сербии признания независимости самопровозглашенного Косова. Об этом заявил в среду журналистам президент Сербии Александар Вучич, выступая на совместной пресс-конференции в Белграде с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

"Люди должны знать, что Америка, Германия, крупнейшие силы мира, западные силы, требуют, чтобы Сербия признала Косово, так или иначе", - заявил Вучич.