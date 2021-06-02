США и ФРГ требуют, чтобы Сербия признала независимость Косова - Вучич
16:00 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты Америки и Германия требуют от Сербии признания независимости самопровозглашенного Косова. Об этом заявил в среду журналистам президент Сербии Александар Вучич, выступая на совместной пресс-конференции в Белграде с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
"Люди должны знать, что Америка, Германия, крупнейшие силы мира, западные силы, требуют, чтобы Сербия признала Косово, так или иначе", - заявил Вучич.
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