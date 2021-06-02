Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша госкредита России

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия получила 500 млн долларов в качестве второго транша государственного кредита России на общую сумму в 1 млрд долларов. Об этом сообщил в среду Минфин Белоруссии.

"В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 г., 2 июня 2021 г. на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов США", - сказано в сообщении.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша.