Выплату по 10 тыс. руб. на ребенка получат и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет - Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплату по 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

"Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет", - сказал глава государства, удостоверившись, что изначальный проект указа скорректирован.

Президент обратил внимание правительства, что в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тысяч рублей была только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года.