Выплату по 10 тыс. руб. на ребенка получат и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет - Путин
17:12 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выплату по 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.
"Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет", - сказал глава государства, удостоверившись, что изначальный проект указа скорректирован.
Президент обратил внимание правительства, что в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тысяч рублей была только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года.
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