Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов перед избирателями

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о регулярных отчетах депутатов Госдумы перед избирателями о результатах своей работы.

Инициативу единороссов озвучил заместитель секретаря генсовета партии, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он предложил подумать о норме, обязывающей "парламентские партии и избранных депутатов на постоянной основе отчитываться перед своими избирателям".

"Что касается депутатов Госдумы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать", - отреагировал Путин. Глава государства также выразил надежду, что о результатах своей работы в индивидуальном порядке отчитаются парламентарии от "Единой России" вне зависимости от прохождения в новый созыв Госдумы. "И партия в целом тоже", - добавил президент.