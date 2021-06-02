Гендиректор IATA: Повсеместные ограничения для людей больше не нужны...

18:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш в среду выразил мнение, что больше не существует необходимости в повсеместных ограничениях на поездки. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Уолш сослался на данные британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Согласно ее информации, по итогам проверки 365 895 тестов, которые сдавали прибывающие в королевство пассажиры с февраля по май, положительные результаты были получены в 2,2% случаев. "Повсеместные ограничения для людей больше не нужны", - указал Уолш.

Согласно прогнозам IATA, общее количество авиапассажиров в 2021 году будет на примерно 52% ниже, чем в 2019 году.