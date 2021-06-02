Козак рассказал, что надо сделать Киеву по вопросу о пересмотре Минских соглашений
18:28 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина должна обратиться в Совет Безопасности ООН и провести переговоры с представителями Донбасса, если хочет поднять вопрос о пересмотре Минских соглашений. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в среду в интервью телеканалу "Россия-24".
Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского и других украинских официальных лиц о желании пересмотреть Минские соглашения. "Но если вы так считаете, хорошо, вносите официальное предложение", - сказал Дмитрий Козак.
"Надо идти в Совет Безопасности [ООН], инициировать пересмотр резолюции Совбеза ООН. Надо идти на Донбасс, потому что по Минским соглашениям второй стороной, с которой нужно договариваться, являются представители Донбасса, и для того, чтобы пересмотреть их (Минские соглашения - прим. ТАСС), тоже придется с ними вести диалог", - сказал заместитель главы администрации президента России.
НОВОСТИ
- 19:00 02.06.2021
- Для посещения матчей ЧЕ по футболу вакцинация рекомендуется, но не обязательна - Минздрав
- 18:49 02.06.2021
- Платформа Сбера для удаленного мониторинга пациентов используется в 36 регионах России
- 18:45 02.06.2021
- Политолог: При помощи Толстого "Единая Россия" попробует завоевать в Москве все мандаты
- 18:31 02.06.2021
- Гендиректор IATA: Повсеместные ограничения для людей больше не нужны...
- 18:29 02.06.2021
- Сервис Сбера "Свое дело" начинает работать с самозанятыми из стран Евразийского экономического союза
- 17:40 02.06.2021
- Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов перед избирателями
- 17:12 02.06.2021
- Выплату по 10 тыс. руб. на ребенка получат и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет - Путин
- 17:00 02.06.2021
- Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша госкредита России
- 16:38 02.06.2021
- Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей
- 16:32 02.06.2021
- Андрея Пивоварова арестовали на два месяца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать