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Козак рассказал, что надо сделать Киеву по вопросу о пересмотре Минских соглашений

18:28 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна обратиться в Совет Безопасности ООН и провести переговоры с представителями Донбасса, если хочет поднять вопрос о пересмотре Минских соглашений. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского и других украинских официальных лиц о желании пересмотреть Минские соглашения. "Но если вы так считаете, хорошо, вносите официальное предложение", - сказал Дмитрий Козак.

"Надо идти в Совет Безопасности [ООН], инициировать пересмотр резолюции Совбеза ООН. Надо идти на Донбасс, потому что по Минским соглашениям второй стороной, с которой нужно договариваться, являются представители Донбасса, и для того, чтобы пересмотреть их (Минские соглашения - прим. ТАСС), тоже придется с ними вести диалог", - сказал заместитель главы администрации президента России.

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