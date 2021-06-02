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Фотограф из Великобритании сказал, что не видел российских военных в Донбассе

19:35 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший ситуацию в Донбассе, рассказал, что за все время конфликта на востоке Украины ни разу не видел там российских солдат.

"На западе твердят одно и то же - русские там были, русские начали эту войну. Я лично был там и видел своими глазами, что российских солдат на востоке Украины не было", - сказал он, выступая в среду на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

О'Брайен также отметил, что "никто из западных СМИ не хочет говорить правду о том, что происходит", в частности о том, что дома мирных жителей подвергаются артиллерийским обстрелам, а гражданские "находятся в перекрестье прицелов снайперов". "То, что происходит - это просто возмутительно", - резюмировал фотограф, добавив, что намерен вернуться на восток Украины, так как "эта проблема должна быть поднята и освещена".

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